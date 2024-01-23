Seydikemer\'de Eşini Öldüren Özgür Çet\'e Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürüp, cesedini ormanlık alana bıraktıktan sora kayıp başvurusunda bulunan Özgür Çet'in cezası belli oldu. Çet için Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, indirim uygulamadı.

Seydikemer'de evli ve 2 çocuk annesi Sevim Çet'in eşi Özgür Çet tarafından, giyim tarzı, sürekli tiktok videoları çekmesi nedeniyle yaşadığı tartışma sonucu öldürülmesi davasında karar çıktı Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Özgür Çet, öldürülen Sevim Çet'in annesi, babası ve akrabaları katıldı.

Özgür Çet son söz olarak, "Biz sürekli tartışıyorduk, ben ne yaptımsa çocuklarım için yaptım. O yüzden cinayeti bir süre söyleyemedim" dedi. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi dava sonucunda Özgür Çet'e eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken, indirim uygulamadı.

Olayın geçmişi

Seydikemer'de evli 2 çocuk annesi Sevim Çet 23 Ağustos 2022'de kaybolduğu ile ilgili polis ve jandarmaya eşi Özgür Çet tarafından başvuru yapıldı. 24 Ekim 2022 tarihinde Sevim Çet'in cesedi çürümüş halde Seydikemer Çırpı mevkiinde ormanlık alanda bulundu. Gözaltına alınan Özgür Çet, cinayeti itiraf etti. Özgür Çet ifadesinde eşinin sürekli tiktok videoları çektiğini, giyim tarzının uygun olmadığını, çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü belirtti. - MUĞLA