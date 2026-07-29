Seydikemer’de geceyi aydınlatan alevlerle mücadele aralıksız sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangında yaklaşık 15 saat geride kalırken, ekiplerin alevlerle mücadelesi gece boyunca da aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi'nde saat 07.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle zirai alanda başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Gün boyunca uçak ve helikopterler ile kara ekipleri yangına yoğun şekilde müdahale ederken, alevlerin yerleşim yerlerine ve ormanlık alanlara ilerlemesini önlemek için yoğun çaba harcandı.

Havanın kararmasıyla birlikte emniyet riski nedeniyle uçak ve helikopterler görevlerini tamamlarken, söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti. Çok sayıda orman işçisi, itfaiye personeli, arazöz ve iş makineleri, zorlu arazi şartlarında alevlerin yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürdü.

Yangında yaklaşık 15 saat geride kalırken, gece karanlığında yükselen alevler yangının etkilediği alanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Zaman zaman etkisini artıran rüzgar ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler, yerleşim yerleri ile hassas ormanlık alanları koruyabilmek amacıyla kritik noktalarda konuşlandırılırken, karadan yürütülen söndürme, hat açma ve soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yetkililer, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının yeniden görev alarak söndürme çalışmalarına havadan destek vermeyi sürdüreceğini bildirdi.