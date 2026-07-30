Seydikemer\'de Orman Yangını Felaket Yarattı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan orman yangınında 28 saat geride kalırken, alevlerin geride bıraktığı tahribat dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz Çarşamba günü saat 07.45 sıralarında başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, 28 saattir havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gece boyunca yürütülen çalışmalarla yangının ilerleyişi büyük ölçüde durdurulurken, sabah saatlerinde hava araçlarının yeniden devreye girmesiyle yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları hız kazandı.

Yeşil alanlar siyaha büründü

Yangının ardından ortaya çıkan tablo dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, bir zamanlar yemyeşil olan ormanlık alanların büyük bölümünün siyaha büründüğü görüldü. Kilometrelerce uzanan yanık alanlar, külle kaplanan araziler ve yer yer dumanların yükselmeye devam ettiği noktalar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yangının etkilediği bölgelerde alevlerin geçtiği hatlar net şekilde seçilirken, orman dokusunun geniş bir alanda zarar gördüğü görüntülere yansıdı. Dron kamerasına yansıyan görüntüler, yangının doğada bıraktığı derin izleri ve tahribatın büyüklüğünü net bir şekilde görüldü.

Bölgede karadan görev yapan ekipler ve gönüllüler, yangını tamamen kontrol altına alabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava araçları da gün boyunca gerçekleştirdikleri sortilerle ekiplerin mücadelesine destek veriyor.