Seydikemer\'de Yangın Kaş\'a Sıçradı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarına ilerledi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarında saat 10.40 sıralarında ziraat alanında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan kuzey yönlü şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Yangın dereyi aşarak Kaş sınırlarına geçti

Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla ilerledi. Alevlerin, kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında kalan ormanlık alana geçtiği bildirildi.

Yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş ormanlık alanlara yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalenin güçlükle sürdüğü öğrenildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.