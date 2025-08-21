Seydikemer\'de Yangın Kontrol Altında

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yerleşim yerine yakın makilik alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi Dip mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın noktadaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla geniş bir alana yayılan alevler, ormanlık alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen orman ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 5 dozer ile karadan, 7 helikopter ve 6 uçak ile havadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 4 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA