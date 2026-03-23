Seydişehir'de Otobüs Devrildi: 15 Yaralı
Seydişehir'de Otobüs Devrildi: 15 Yaralı

Seydişehir\'de Otobüs Devrildi: 15 Yaralı
23.03.2026 15:21
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yağış nedeniyle devrilen otobüste 15 kişi yaralandı. 4'ü ciddi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir Antalya kara yolunun 14'üncü kilometresi Madenli Mahallesi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Konya istikametine seyir halinde olan Metro Turizm'e ait 42 ALM 699 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüj bariyerlerine çarpıp yan yatarak sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan yolculardan 15'i yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Seydişehir, Güvenlik, Ulaşım, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seydişehir'de Otobüs Devrildi: 15 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Seydişehir'de Otobüs Devrildi: 15 Yaralı - Son Dakika
Advertisement
