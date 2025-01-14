Konya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

3.Sayfa

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Seydişehir-Konya Kara yolu Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 42 ZK 650 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralanırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA