Seyhan Baraj gölüne serinlemek için giren genç suda kayboldu - Son Dakika
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Seyhan Baraj gölüne serinlemek için giren genç suda kayboldu

Adana'da serinlemek için Seyhan Baraj gölüne giren 19 yaşındaki genç, su içerisinde kayboldu. Sualtı polisi tarafından yapılan arama çalışmaları devam ediyor. Olayın yaşandığı bölgeye sualtı ekipleri sevk edildi ve çalışmalar gece saatlerine kadar sürdü. Arama çalışmaları günün ilk ışığıyla birlikte yeniden başlatılacak.

08.07.2024 23:46
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Seyhan Baraj gölüne serinlemek için giren genç suda kayboldu

ADANA - Adana'da serinlemek için Seyhan Baraj gölüne giren genç suda kayboldu. Sualtı polisinin genci arama çalışması sürüyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi Seyhan Baraj gölünde meydana geldi. 19 yaşındaki M.D serinlemek için göle girdi. Bir süre suda yüzen genç, çıkmaya çalıştığı sırada su içerisinde bir anda kayboldu. Durumu fark eden yakınları olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı, kurbağa ve gemi adamlar sevk edildi.

Gemi adamlar zodiac bot ile suyun yüzeyin arama çalışması yaparken, kurbağa adamlarda suyun altına çalışmasına devam etti. Havanın kararmasıyla çalışma son buldu. Günün ilk ışığıyla birlikte arama çalışması tekrardan başlatılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Seyhan Baraj gölüne serinlemek için giren genç suda kayboldu - Son Dakika

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