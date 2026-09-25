Seyhan\'da zabıta, okul kantinlerinde yasaklı gıdaları satıştan men etti

Adana'da zabıta ekipleri, 14 Eylül itibarıyla uygulamaya konulan 'Okul Gıdası Logosu' uygulaması çerçevesinde okul kantinlerini denetleyerek satışı yasaklanan gıdaları tespit edip satıştan men etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan, Türk Böbrek Vakfı'nın da desteklediği "Okul Gıdası Logosu" uygulamasının yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte hayata geçmesiyle Seyhan genelinde çalışmalar hız kazandı. Öğrencilerin okul ortamında daha sağlıklı gıdalara ulaşmasını amaçlayan bu yasal düzenleme kapsamında; kantin, kafeterya ve büfelerde satışa sunulacak ambalajlı gıdaların Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şeker, yağ ve tuz oranlarına uygun olması zorunlu kılındı.

Bu kapsamda Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerini tek tek denetledi.

Ekipler, kantinlerde satışı tamamen yasaklanan cips, çikolata, şekerleme ve gazlı içecek gibi ürünlere yönelik inceleme yaptı. Yeni dönemin kriterlerine uymayan ve ambalajında "Okul Gıdası Logosu" bulunmayan ürünlerin çocuklara ulaşması engellendi. Ayrıca ekipler, yasaklı ürünlerin satışı devam eden okul kantinlerindeki ürünleri satıştan men edip kantincileri uyardı.