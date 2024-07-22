Seyir halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika
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Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir araç aniden alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

22.07.2024 23:19
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Seyir halindeki araç alev topuna döndü

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu Karayolu'nda seyir halinde olan araç alev topuna döndü. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç hurdaya döndü.

Olay, Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Karayolu'nda Ankara istikameti Tepetarla mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S.A. yönetiminde seyir halinde olan 34 BFD 94 plakalı hafif ticari araçtan bir anda dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü hemen aracı durdurarak aşağıya indi. Kısa sürede çıkan yangın aracın her yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken, araç hurdaya döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Seyir halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika

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