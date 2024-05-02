Seyir halindeki araç park halindeki tıra ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Seyir halindeki araç park halindeki tıra ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

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İstanbul'un Pendik ilçesinde seyir halindeki otomobilin park halindeki tırın dorsesine ok gibi saplandığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi E-80 bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücü itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

02.05.2024 01:24
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Seyir halindeki araç park halindeki tıra ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - İstanbul'un Pendik ilçesinde seyir halindeki otomobilin park halindeki tırın dorsesine ok gibi saplandığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İstanbul Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi E-80 bağlantı yolunda gerçekleşti. Ahmet G. kontrolündeki 34 DRV 417 plakalı Skoda marka otomobil, park halindeki 34 EB 9126 plakalı İbrahim Ethem A.'ya ait tırın dorsesine ok gibi saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobi'de sıkışan Ahmet G., itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonrasında kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Pendik E-80 bağlantı yolunda trafik oluşurken, ekipler tedbir amaçlı trafiği kısa süreli kapattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Seyir halindeki araç park halindeki tıra ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki araç park halindeki tıra ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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