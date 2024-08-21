Seyir halindeki beton mikseri devrildi - Son Dakika
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Seyir halindeki beton mikseri devrildi

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Ankara'da seyir halinde ilerleyen beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken, soruşturma devam ediyor.

21.08.2024 15:03
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Seyir halindeki beton mikseri devrildi

ANKARA - Ankara'da seyir halinde ilerleyen beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki Çankırı Bulvarı Ravlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Ravlı Sokak'ta seyir halinde olan bir beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından sürücü devrilen aracın içinden kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada yaralanan olmazken, soruşturma devam ediyor.

Seyir halindeki beton mikseri devrildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Seyir halindeki beton mikseri devrildi - Son Dakika

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