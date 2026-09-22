Seyir halindeki gübre yüklü tır Amasya'da alev topuna döndü, sürücü kurtuldu - Son Dakika
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Seyir halindeki gübre yüklü tır Amasya'da alev topuna döndü, sürücü kurtuldu

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Seyir halindeki gübre yüklü tır Amasya\'da alev topuna döndü, sürücü kurtuldu
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Seyir halindeyken kupa kısmından alev alan gübre yüklü tır, Amasya Ferhatarası mevkii çevre yolu bağlantısında alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken sürücü yara almadan kurtuldu, tır kullanılamaz hale geldi ve inceleme başlatıldı.

Amasya'da seyir halindeyken kupa kısmından yanmaya başlayan tır, alev topuna döndü. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan yolu çıkıp Şanlıurfa'ya doğru gitmekte olan İbrahim Halil Akçal yönetimindeki gübre yüklü 63 K 6671 plakalı tırdan Amasya Ferhatarası mevkii çevre yolu bağlantısında bir anda alevler yükseldi. Neye uğradığını şaşıran sürücü kendini dışarı atıp yardım istedi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Etrafı aydınlatan alevler kısa sürede kamyonun kupa kısmını kaplayarak dorse kısmına da sıçradı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, tır ve dorsesinde soğutma çalışması yaptı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tır kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Otomobilİnceleme3. SayfaİtfaiyeAmasyaGüncelSon Dakika

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