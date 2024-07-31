Seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alev aldı

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Erzurum - Bayburt kara yolunda seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen olayda, aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracını yol kenarına alarak park etti. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürmeyi başardı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

31.07.2024 09:43  Güncelleme: 09:48
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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Erzurum - Bayburt kara yolunda yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç küle döndü.

Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Süleyman G. idaresindeki hafif ticari araç bir anda yanmaya başladı. Aşkale-Bayburt istikametine seyir halinde iken Kop Dağı zirve mevkisinde aracının motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden Süleyman G., aracını yol kenarına alarak park etti. Sürücü yangına ne kadar müdahale ettiyse de söndürmedi.

Yangın ihbarını alan Erzurum Büyükşehir belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri ivedilikle olay yerine intikal ederek yanan aracı söndürmeyi başardı. Kontrol altına alınan otomobil yangınında hafif ticari aracın önemli ölçüde yandığı gözlemlendi.

Büyük çapta maddi hasar meydana gelirken can kaybı ve yaralanma yaşanmaması buruk bir sevinç yaşattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika

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