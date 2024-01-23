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Seyir halindeki tırın dorsesi otomobile çarptı, 1 çocuk yaralı - Son Dakika
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Seyir halindeki tırın dorsesi otomobile çarptı, 1 çocuk yaralı

Burdur'da seyir halinde olan bir tırın dorsesi, park halindeki bir otomobile çarptı ve bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucunda yaralı çocuk, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Seyir halindeki tırın dorsesi otomobile çarptı, 1 çocuk yaralı
23.01.2024 - 19:55,
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Seyir halindeki tırın dorsesi ayrılıp otomobile çarptı, 1 çocuk yaralı

BURDUR - Burdur'da cadde üzerinde seyir halinde olan tırın dorsesinin ayrılıp park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 çocuk yaralandı.

Kaza 16.20 sıralarında Burdur merkez Şirinevler Mahallesi Boyacıoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde seyir halinde olan Mustafa Ali P.idaresindeki 15 AAR 111 plakalı tırın 15 ACH 176 plakalı dorsesi bir anda kendiliğinden ayrılarak yol kenarında park halinde olan 15 ACP 075 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda oturan Bilge T.hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Bilge T. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Şirinevler, Burdur, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seyir halindeki tırın dorsesi otomobile çarptı, 1 çocuk yaralı - Son Dakika


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