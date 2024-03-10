Seyir halindeki tırın virajda dönüş alamaması sonucu karayolu trafiğe kapandı - Son Dakika
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Seyir halindeki tırın virajda dönüş alamaması sonucu karayolu trafiğe kapandı

Seyir halindeki tırın virajda dönüş alamaması sonucu karayolu trafiğe kapandı

Ardahan-Şavşat karayolu üzerinde seyir halinde olan bir tır, keskin bir virajda dönüş alamayarak yol kenarına düştü ve yolu trafiğe kapattı. Trafik bir süre durduktan sonra tırın dorsesi şarampolden çıkarıldı ve yol tekrar araç trafiğine açıldı.

10.03.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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Seyir halinde ilerleyen tır keskin virajda dönüş alamayınca karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

Ardahan-Şavşat karayolu Sahara geçidinde seyir halindeki tır çığ gelenler bölgesinde karşısına çıkan keskin virajı dönmek istedi. Bir süre virajda dönmek isteyen tır, bu sırada aracın dorsesinin yol kenarına düşmesi sonucu yolu trafiğe kapattı. Trafik akışının bir süre durduğu Ardahan-Şavşat karayolunda şarampole düşen tırın dorsesi, bir süre sonra şarampolden çıkartıldı.

Bunun üzerine tır yoluna devam ederken kapanan Ardahan-Şavşat karayolu ise tekrar araç trafiğine açıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Seyir halindeki tırın virajda dönüş alamaması sonucu karayolu trafiğe kapandı - Son Dakika

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