Seyir halindeki vinç alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'da seyir haldeyken alevlere teslim olan vinç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Reyhanlı - Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halde olan 06 EKD 74 plakalı vincin motor kısmında yanmaya başladı. Alevlere teslim olan vinçi yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı vinç kullanılamaz hale geldi.