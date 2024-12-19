Sezai Çağdaş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Sezai Çağdaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sezai Çağdaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Almanya'da kalp krizi geçiren Bartınlı ses sanatçısı Sezai Çağdaş, memleketi Bartın'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

19.12.2024 15:15  Güncelleme: 15:26
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Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Bartınlı ses sanatçısı Sezai Çağdaş memleketinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Ses sanatçısı Sezai Çağdaş, Oberhausen şehrindeki evinde 16 Aralık Pazartesi sabahı geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından cenazesi Türkiye'ye getirilen Sezai Çağdaş için önce Bartın'daki evinin önünde Kuran-ı kerim okundu. Ardından baba ocağı çiftlik köyüne getirilen Sezai Çağdaş'ın cenazesi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Çiftlik Köyü camiinde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılınan Sezai Çağdaş, dualarla aile mezarlığına defnedil.

Cenazeye eşi Nilgün Çağdaş, kızları Fadile, Elvan ve oğlu Ali Kemal Çağdaş'ın yanı sıra Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinden belediye başkanları, siyasetçi ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, hayranları ve sevenleri katıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sezai Çağdaş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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