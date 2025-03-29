Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu

Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu

Türk müziğinin efsane isimlerinden Sezen Aksu, İBB operasyonu sonrası Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve protestolarda yaşananlar sonrası sessizliğini bozdu. Minik Serçe, "Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum" diyerek bir çağrıda bulundu.

29.03.2025 12:16
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sanatçı Sezen Aksu, yaşanan olaylar sonrası bir paylaşım yaparak çağrıda bulundu.

Aksu, "Aklıselime çağrımdır!" başlıklı yazısında şu satırlara yer verdi: "Hepimize ait olan biricik vatanımızın içine düşürüldüğü bu durumdan fiziki acıdan çok daha ağrılı, sancılı, derin bir üzüntü içindeyim.

Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum.

Bu kadar insanın sesini dinlemek, onları anlamak, tüm uygulamalarınızı hukuka uygun yapmak, insan haklarını asla ihlal etmemek, hele geleceğimiz gençlerimizi gözünüz gibi korumak, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza karşı sizin görevinizdir.

Bu söylediklerimi makulün ölçütü ile değerlendirmeniz umuduyla…"

Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu

Ekrem İmamoğlu, Kültür Sanat, Sezen Aksu, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Bilgehan Göktürk:
    Akp bu ülkenin beka sorundur...MHP zaten saymıyorum... 30 77 Yanıtla
  • İbrahim null:
    Hiç kimsenin kanunlar karşısında bir üstünlüğü bir imtiyazı yoktur. Her kim ne suç işlediyse yargı önünde tartışmasız hesap vermelidir. Yargısı süren bir davayı da tesir altında bırakmaya çalışmak , davanın seyrini değiştirmeye çalışmak aziz milletimize ihanettir. Bırakın yargı kendi işini yapsın. Kanunun kestiği parmak da acımaz. 65 13 Yanıtla
  • murat atis:
    Bir sen eksiktin tam oldu. 49 16 Yanıtla
  • Musti5201:
    23 yıldır yönetiyor nasıl beka sorunu size kalsa Amerikanı. ingilizlerin kucağından kalkamayız 47 8 Yanıtla
  • özkan çetin:
    akp liler açın halk TV yi kalabalığa bakın 8 41 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Ah sezen cim ah.koltuk sevdasına sen ,ben, halk umrunda bile değil adamın 7 30 Yanıtla
  • Hls157128:
    ermeni tohumu 21 7 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    Kanun herkese eşitdir chp li diye Cumhurbaşkanı adayı diye sıç işleme özgürlüğü mü var birilerinin.Aklı selim olması gereken Ortada kocaman bir soruşturma varken gençleri Devletine karşı sokağa atmaktır sorun sizde 20 2 Yanıtla
  • Szka788304:
    ekrum hìrsızı Tùtk yargısına hesap verecektir kitleleri arkasına alarak yolsuzluk yapamaz paris alkoligi sanki yapmaz siyasi gibi algı oluşturmanız care değil sanki hacı kendisi halkın parası ile parise içmeye giden her şeyi yapar 12 4 Yanıtla
  • himmet kepez:
    Aklıma şu meşhur hikaye geldi. Acayip acayip konuştuğuna göre herhalde muz yedin. 8 2 Yanıtla
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