Siber Suçlarla Mücadele: 185 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siber Suçlarla Mücadele: 185 Şüpheli Yakalandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, son 5 günde yapılan operasyonlarda 185 şüpheliden 93'ünün tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği gibi suçlara yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtilerek, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalandı. 15 ilde 'dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 15 ilde operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, daire başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siber Suçlarla Mücadele: 185 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz

12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 12:57:30. #7.13#
SON DAKİKA: Siber Suçlarla Mücadele: 185 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.