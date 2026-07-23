Sicilya'da Orman Yangını: 1 İtfayeci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sicilya'da Orman Yangını: 1 İtfayeci Hayatını Kaybetti

23.07.2026 16:35
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Sicilya'da orman yangınına müdahale eden 59 yaşındaki itfayeci hayatını kaybetti, 100 kişi tahliye edildi.

İtalya'nın Sicilya Adasında çıkan orman yangınına müdahale sırasında 1 itfayeci hayatını kaybetti.

İtalya'nın Sicilya Adasında orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Yaklaşık 6 bin itfaiyeci, orman koruma görevlisi ve sivil savunma personeli alevlere müdahale ediyor. Agrigento yakınlarındaki Santo Stefano di Quisquina kasabası için risk teşkil eden orman yangını nedeniyle 100'den fazla kişi önlem amaçlı olarak evlerinden tahliye edildi. İtfaiye teşikatından yapılan açıklamada, Caltanissetta kenti yakınlarındaki San Cataldo kasabasındaki yangına müdahale sırasında rahatsızlanan 59 yaşındaki bir itfaiyecinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sicilya'nın yanı sıra Calabria bölgesi, Molise bölgesi, Sardinya Adası, Puglia, Umbria ve Toskana'da orman yangınları sürüyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Doğal Afet, Acil Durum, 3. Sayfa, Sicilya, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sicilya'da Orman Yangını: 1 İtfayeci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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