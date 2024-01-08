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Şiddetli yağış sonrası yollar dereye döndü, evleri su bastı - Son Dakika
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Şiddetli yağış sonrası yollar dereye döndü, evleri su bastı

Bursa'da etkili olan sağanak yağışlar sonucunda yollar dereye döndü ve bazı evler su altında kaldı. Lodos sonrası şiddetli yağmurun etkisiyle Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi'nde sokaklar dereye dönerek birçok evi su bastı. Vatandaşlar evlerine dolan suyu tahliye etmek için duvar kırdı. Büyükşehir ve Yıldırım Belediyesi ekipleri mahallede tahliye çalışmalarına başladı.

Şiddetli yağış sonrası yollar dereye döndü, evleri su bastı
08.01.2024 - 00:37,  Güncelleme: 00:39
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Şiddetli yağış sonrası yollar dereye döndü, evleri su bastı

BURSA - Bursa'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar dereye döndü, bazı evleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent merkezinde lodos sonrası şiddetli sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetli şekilde yağan yağmur merkez Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi'nde sokakların dereye dönmesine neden oldu. Mahallede bulunan birçok evi su bastı. Bazı vatandaşlar ise evlerine dolan suyu tahliye etmek için duvar kırdı. Büyükşehir ve Yıldırım Belediyesi ekipleri mahallede tahliye çalışması başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şiddetli yağış sonrası yollar dereye döndü, evleri su bastı - Son Dakika
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