Sidon'da İsrail Saldırısı: 8 Ölü

11.04.2026 21:58
Lübnan'ın Sidon Bölgesi'ne yapılan saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 2020'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın Sidon Bölgesi'ne yönelik hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirirken, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana yoğunlaştırdığı saldırılar sonucunda ülkede yaşanan can kaybının 2 bin 20'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. Lübnanlı kaynaklar, ülkenin güneyindeki Sidon Bölgesi'ndeki Tefahta kasabasının İsrail ordusu tarafından hedef alındığını açıkladı. Acil müdahale ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgeye intikal ederek yaralıları tedavi edilmek üzere yakındaki hastanelere sevk etti. Yetkililer, hedef alınan bölgede enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart tarihinden bu yana İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden kişilerin toplam sayısı 2 bin 20'ye, yaralananların sayısı ise 6 bin 436'ya yükseldi.

Söz konusu hava saldırısı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını azaltmasının beklendiği bir dönemde gerçekleşti. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD-İran arasında süren müzakerelerde İran tarafının İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının derhal sonlandırılmasını talep ettiği biliniyor. - SIDON

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan kararı Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sinan Akçıl’dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter Sinan Akçıl'dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter

22:00
Fenerbahçe, Kayseri’de farka koştu
Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
18:49
Sakarya’da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
