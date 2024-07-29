Sigara almak için indiği aracını böyle çaldılar - Son Dakika
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Sigara almak için indiği aracını böyle çaldılar

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Bursa'da bir kişi sigara almak için aracını çalışır vaziyette bıraktı. Şüpheliler aracı görünce çalıntı olduğunu düşünmeden alıp kaçtı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri yakaladı. Çalınan araç da sahibine teslim edildi.

29.07.2024 10:57
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Sigara almak için indiği aracını böyle çaldılar

BURSA - Bursa'da bir kişi sigara almak için büfenin önüne aracını çalışır vaziyette bıraktı. 2 şüpheli aracı çalışır vaziyette görünce "kendi otomobiliymiş" gibi alıp gaza bastı. Çalıntı otomobille kazaya karışan şahısları ihbar üzerine polis yakaladı. Hırsızlık anı ve araç sahibinin aracın peşinden koşturması ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi'nde işe giden kişi sigara almak için büfenin önüne yanaştı. Bu esnada dışarıda gezen sabıkası bulunan İ.H. ile arkadaşı O.O., otomobilin çalışır vaziyette olduğunu gördü. Şüphelilerden İ.H. hızlı hareketlerle hemen araca binip arkadaşını alarak kayıplara karıştı. Aracın çalındığını gören mağdur adam ise önce peşinden koşturdu sonra da polis ekiplerini aradı. Devreye Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri girdi.

Kazaya karışmışlar

Şüphelileri yakalamak için onlarca güvenlik kamerası izleyen ekipler çok geçmeden aracın yerini tespit etti. Araçla kazaya karışan 2 şüpheli otomobili olduğu yerde bırakıp yaya olarak kaçtılar. Takibe devam eden polis, kimliğini tespit ettiği İ.H.'yi yaptığı operasyon ile evinde yakaladı. Hakim karşısına çıkan şüpheliye ev hapsi verilirken, 56 ayrı suç dosyası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, diğer şüphelinin yakalanması için ekipler aramaya devam ediyor. Kazalı arac da sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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