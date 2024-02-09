Sigara izmariti evi küle çevirdi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da eşyaların üzerine düşen sigara izmariti ev yangınına neden oldu. Dumandan etkilenen bir kişi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi Poyraz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı apartmanın 3. katında S.Y'ye ait evde eşyaların üzerine düşen sigara izmariti yangına neden oldu. Binadan yoğun duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın nedeniyle yan binada dumandan etkilenen bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından binaya yangın merdiveni uzatılarak kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ikamette büyük çaplı hasar meydana geldi.
Yangında dumandan etkilenen vatandaşın ise ayakta tedavisi yapıldı.
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