Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi

Filmlere konu olacak olay Tayvan'da meydana geldi. 23 yaşındaki öğrenci, sigorta parası alabilmek için bacaklarını buzlu suda bekletip dondurarak hastanede kestirdi. Yerel savcılar, 1,3 milyon dolarlık sigorta ödemesi almak umuduyla bacaklarını kestiren ancak sadece 7 bin 200 dolar alabilen öğrencinin dolandırıcılık şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.
Tayvan News'ün haberine göre, Zhang isimli üniversite öğrencisi, arkadaşı Liao tarafından sigortayı dolandırması için ikna edildi. Liao, kripto para ticareti nedeniyle zarara uğradı ve Zhang'i, müfettişlere göre yaklaşık 800.000 dolar ödemesini zorunlu kılan yasal bir notu imzalaması için kandırdı. Tayvan Kriminal Soruşturma Bürosu'na göre, 23 yaşındaki Zhang, ayaklarını 10 saatten fazla bir süre boyunca kuru buz dolu bir kovada bekleterek ve 'çift ampütasyona' muhtaç hale geldi.
Müfettişler, 26 Ocak 2023'te Liao ve Zhang'in gece boyunca bir motosikletle Taipei çevresinde dolaştıklarını ve Zhang'ın akşam geç saatlerde aracı sürerken donma tehlikesi geçirdiğini iddia ederek, sigortadan para almaya çalıştıklarını tespit etti. Savcılar, Zhang'ın birkaç gün önce çok sayıda pahalı hayat sigortası, seyahat sigortası ve kaza sigortası poliçesi satın aldığını açıkladı.
Müfettişlere göre Zhang, motosikletle gece boyu gezdikten sonra ayaklarını kuru buzda bekletti ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede diz bölgesine kadar Zhang'in iki bacağını da kesen doktorlar, durumdan şüphelenerek yetkililere haber verdiler. Doktorlar, Zhang'in bacaklarında ayakkabı ya da çorap izi bulunmadığını ve yaralarının simetrik göründüğünü, bunun da doğal olarak meydana gelen donma yaralanmasıyla tutarsız olduğunu fark etti.
Soruşturma bürosu, polisin Kasım ayında Zhang ve Liao'yu araştırdığında, Zhang'ın ayaklarını dondurmak için kullanılan plastik kovayı, sigorta belgelerini, kuru buzu saklamak için kullanılan beyaz bir kutuyu, sekiz cep telefonunu ve bir tablet bilgisayarı bulduğunu duyurdu.
Büro, Liao ve Zhang'ın 17 Ocak'ta tutuklandığını ve her ikisinin de dolandırıcılık ve ciddi yaralanmaya yardım ve yataklık etmekle suçlandığını söyledi. Zhang'ın bir sigorta şirketinden 7.200 dolar alabildiği ancak bu paraya da el konulduğu ifade edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi - Son Dakika
Çorum'da, İl Özel İdaresine ait 3 ayrı iş makinasından 850 litre akaryakıt ile bu araçlara ait malzemeleri çalan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık olayının şüphelisi olan M.D.'nin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi. M.D. tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kırklareli'nde bir markette bir kadını taciz ettiği iddia edilen akli dengesi yerinde olmayan kişi, gözaltına alındıktan sonra tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın polis tarafından müdahale edildiği ve şüphelinin adli sürecin devam ettiği belirtildi.
İzmir'in Konak ilçesinde, metro girişinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda seken kurşunlar metroya binmeye çalışan 2 kişinin de hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri H.U. ve C.Y.'yi durdurdu. Üst aramalarında 24 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koyun çiftliği sahibi Ali Çirkin, tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çiftlikte çoban olarak çalışan yabancı uyruklu bir şahıs ile birlikte toplam 6 şüpheli cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
İzmir'in Konak ilçesinde Halkapınar Aktarma Merkezi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Bilecik'in Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki Mesut Yurtsever, evinde ölü bulundu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yurtsever'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İzmir'de DEM Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda terör örgütü propagandası yapan 36 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda ise 1 av tüfeği, fişek ve dijital materyaller ele geçirildi.
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki Mesut Yurtsever'den haber alamayan yakınları endişe içinde eve geldi. Evde yapılan incelemelerin ardından Yurtsever'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, Hocabedrettin Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Alican Kırca'nın cinayet zanlısı M.A, polise teslim oldu. Zanlı, emniyette suçunu itiraf etti ve adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sonuç verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?