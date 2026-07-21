Siirt-Batman Yolunda Trafik Kazası - Son Dakika
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Siirt-Batman Yolunda Trafik Kazası

Siirt-Batman Yolunda Trafik Kazası
21.07.2026 10:26
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Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Siirt- Batman karayolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Batman karayolunda otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Siirt-Batman Yolunda Trafik Kazası - Son Dakika

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