Siirt- Batman karayolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt-Batman karayolunda otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt-Batman Yolunda Trafik Kazası - Son Dakika
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