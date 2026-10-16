Siirt Baykan'da Mekiye Akyel davası gergin başladı, avukatlar keşif istedi - Son Dakika
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Siirt Baykan'da Mekiye Akyel davası gergin başladı, avukatlar keşif istedi

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Siirt Baykan\'da Mekiye Akyel davası gergin başladı, avukatlar keşif istedi
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Siirt Baykan'da 2024'te boşandıktan bir gün sonra kaybolan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in davasının ilk duruşması görüldü. Gergin duruşmada sanık yakınları salondan çıkarıldı; avukatlar fıstık bahçesindeki kıyafetler için keşif istedi.

Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında boşandıktan bir gün sonra kaybolan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in akıbetinin belirlenmesi amacıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Gergin anların yaşandığı duruşmada, sanık yakınları mahkeme başkanının kararıyla salondan çıkarıldı.

Siirt Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık beyanları, tanık anlatımları, fıstık bahçesinde bulunan kıyafetler ve baz istasyonu (HTS) kayıtları ele alındı. Duruşma sırasında taraflar arasında yaşanan gerginlik üzerine sanık yakınları mahkeme salonundan çıkarıldı. Duruşmanın ardından açıklama yapan Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir, sanıkların ifadelerini kabul etmediklerini belirterek, kardeşinin akıbetinin ortaya çıkarılmasını ve en azından cansız bedenine ulaşılmasını istediklerini söyledi. Pilgir, dosya aydınlatılana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Avukatlardan keşif talebi

Ailenin avukatlarından Gurbet Gülbay, sanıkların ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğunu öne sürerek, fıstık bahçesinde bulunan kıyafetler, HTS kayıtları ve tanık anlatımlarının dosya açısından önem taşıdığını belirtti. Gülbay, olay yerinde detaylı keşif yapılmasını talep ettiklerini kaydetti. Tanık Saniye Bulut'un, Mekiye Akyel ile kadın sığınmaevinde kaldıkları döneme ilişkin anlatımlarına da değinen Gülbay, dosyadaki tüm delillerin titizlikle incelenmesini istediklerini söyledi. Duruşma sırasında ve sonrasında yaşanan gerginliklere de değinen Gülbay, müvekkili Halime Pilgir'in hakarete uğradığını, kendisinin ise adliye çıkışında tehdit edildiğini ileri sürdü. Gülbay, tehditlere rağmen davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

"Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz"

Ailenin diğer avukatı Sevginur Uzun ise Mekiye Akyel'in bedenine henüz ulaşılamamış olmasının adaletin sağlanmasına engel oluşturmaması gerektiğini belirterek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
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