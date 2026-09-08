Siirt Baykan'daki orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt Baykan'daki orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Gümüşkaş köyünde çıkan yangın, 4 ilin orman işletme müdürlüğü ve belediye itfaiyelerinin koordineli çalışmasıyla söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Gümüşkaş köyünde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada Gümüşkaş köyünde çıkan yangına Siirt, Batman, Bitlis ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlükleri ile Baykan, Kozluk ve Veysel Karani belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin karadan koordineli ve yoğun şekilde müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada, yangının saat 22.30 itibarıyla kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarının aralıksız sürdüğü ve herhangi bir can kaybı ya da olumsuzluğun bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Yangını, 3. Sayfa, Baykan, Güncel, Siirt, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt Baykan'daki orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anak Krakatau patlamaları nedeniyle Endonezya’da 7 havalimanı kapatıldı Anak Krakatau patlamaları nedeniyle Endonezya'da 7 havalimanı kapatıldı
ABD’nin Peşmerge yardımı kesintisi Erbil’i endişelendiriyor ABD'nin Peşmerge yardımı kesintisi Erbil'i endişelendiriyor
Devlet televizyonunda yayımlandı İsrail’de Netanyahu’ya büyük şok Devlet televizyonunda yayımlandı! İsrail'de Netanyahu'ya büyük şok
Kimi evini verdi kimi arabasını Hemşeriye güven pahalıya patladı Kimi evini verdi kimi arabasını! Hemşeriye güven pahalıya patladı
Sokak ortasında husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü Sokak ortasında husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü
Yıllık izinde ezber bozan karar Tazminat davasında Yargıtay’dan ters köşe Yıllık izinde ezber bozan karar! Tazminat davasında Yargıtay’dan ters köşe

09:55
Galatasaray’ın rakibi korkutuyor 4 maçlık istatistikleri inanılmaz
Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz
09:32
Adım adım değil, koşarak Süper Lig’e geliyorlar
Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
09:22
Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı Skriniar da PFDK’lık olabilir
Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı! Skriniar da PFDK'lık olabilir
09:13
Bakan Gürlek duyurdu 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
09:08
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum
08:46
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon “Vanlı Kara Haydar” gözaltında
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 10:07:07. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt Baykan'daki orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement