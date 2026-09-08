Siirt Baykan'daki orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Gümüşkaş köyünde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada Gümüşkaş köyünde çıkan yangına Siirt, Batman, Bitlis ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlükleri ile Baykan, Kozluk ve Veysel Karani belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin karadan koordineli ve yoğun şekilde müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada, yangının saat 22.30 itibarıyla kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarının aralıksız sürdüğü ve herhangi bir can kaybı ya da olumsuzluğun bulunmadığı kaydedildi.