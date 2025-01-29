Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş Görevden Uzaklaştırıldı

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

29.01.2025 08:10
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Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı, yerine ise Siirt Valisi Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/113 Esas ve 2025/23 karar sayılı dosyasında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle Sofya Alağaş Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Yerine ise 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri gereğince Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

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