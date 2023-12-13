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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı saldırıya uğradı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene olduğu sırada bir hasta, Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan'a saldırdı. Olayda şüpheli gözaltına alındı. Hastane Başhekimliği saldırıyı kınadıklarını ve adli işlemlerin başlatıldığını belirtti. Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, saldırıyı şiddetle kınadığını ve doktora geçmiş olsun dileklerini iletti.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Psikiyatri Uzmanı saldırıya uğradı
13.12.2023 - 19:07,
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene olduğu sırada bir hasta, Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan'a saldırdı. "Beyaz kod" alarm verilen olayda şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Psikiyatri polikliniğine muayene olmak için gelen Ümit K., henüz bilinmeyen nedenle Uzman Dr. Ergül Çakan'ı darp etti. Poliklinikteki bilgisayarlar kırılırken, Ümit K. hakkında beyaz kod verildi. Güvenlik görevlilerinin poliklinikten uzaklaştırdığı Ümit K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hastane Başhekimliği saldırıyı kınadıklarını ve olay hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Uzm. Dr. Ergül Çakan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Sağlık alanında hizmet veren çalışanlarına yönelik şiddet girişimleri kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, "İl Valisi olarak her zaman yanınızdayız, arkanızdayız. Saldırıya maruz kalan doktorumuza ve tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu çirkin olayı şiddetle kınıyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı saldırıya uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı saldırıya uğradı - Son Dakika
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