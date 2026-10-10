Siirt'in Alan Mahallesi'nde iki araç çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Siirt'in Alan Mahallesi'nde iki araç çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı

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Siirt\'in Alan Mahallesi\'nde iki araç çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı
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Siirt'in Alan Mahallesi Şeyh El Hazin Caddesi'nde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken araçlarda maddi hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.

Siirt'te iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Alan Mahallesi Şeyh El Hazin Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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