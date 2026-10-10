Siirt\'in Alan Mahallesi\'nde iki araç çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı

Siirt'te iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Alan Mahallesi Şeyh El Hazin Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.