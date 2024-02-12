Siirt'in Pervari ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt'in Pervari ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Siirt\'in Pervari ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Yeniaydın köyünde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada S.G, A.G, H.G, M.Y, B.Ö. ve A.Ö. yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

12.02.2024 00:10
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Siirt'in Pervari ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Yeniaydın köyünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan taşlı, sopalı kavgada S.G, A.G, H.G, M.Y, B.Ö. ve A.Ö. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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