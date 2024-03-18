Siirt\'in Pervari ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Yukarıbalcılar köyü mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar V.A., R.K. ve M.T., yapılan ilk müdahalenin arından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Şehit aileleri ve Gaziler ile iftarda bir araya geldi. Edirne Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve Gazilerin katılımıyla iftar programı düzenlendi. İftar öncesi masaları dolaşan Edirne Valisi Yunus Sezer ve Eşi Canan Sezer, şehit aileleri ve Gazilerin hatırlarını sordu.
Manisa'da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavga, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, eski futbolcu Egemen Korkmaz'a sert tepki gösterdi. Eğribayat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir' ifadelerini kullandı. Korkmaz ise Trabzonspor taraftarının saldırısını görünce dayanamadığını belirterek, 'Bu insanlığa sığmaz' dedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tütün satışı yapan bir şahıs, çuvalın içine peçete koyarak dolandırma girişiminde bulundu. Mağdur ağabey ve kardeşi tarafından darp edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Manisa'da iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir inşaat işçisi, kaldığı otel odasında kendini pompalı tüfekle vurarak intihar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma devam ediyor.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde kurusıkı tabanca ile oynayan 16 yaşındaki C.A. ve O.D., tabancanın ateş alması sonucu ellerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı çocuklar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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