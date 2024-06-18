Siirt Kezer Çayı'nda Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı - Son Dakika
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Siirt Kezer Çayı'nda Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Siirt Kezer Çayı'nda piknik yapmak için giden 3 kişilik aile, baraj kapaklarının açılmasıyla suda mahsur kaldı. AFAD ve Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle aile kurtarılarak güvenli alana nakledildi. Vatandaşlara suya girmemeleri konusunda uyarı yapıldı.

18.06.2024 21:55
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Siirt Kezer Çayı'nda adacıkta piknik yapan 3 kişilik aile, baraj kapakların açılmasıyla mahsur kaldıkları alandan kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Kezer Çayı'na piknik yapmak amacıyla giden 3 kişilik aile, baraj suyunun aniden yükselmesiyle suda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Teyakkuzda bulunan ekiplerin çalışması sonucunda aile kurtarılarak güvenli alana nakledildi. Yetkililer, çay kenarında bulunan vatandaşlara suya girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt Kezer Çayı'nda Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı - Son Dakika

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