Siirt Kezer Çayı'nda Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

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Siirt Kezer Çayı'nda adacıkta piknik yapan 3 kişilik aile, baraj kapakların açılmasıyla mahsur kaldıkları alandan kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Kezer Çayı'na piknik yapmak amacıyla giden 3 kişilik aile, baraj suyunun aniden yükselmesiyle suda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Teyakkuzda bulunan ekiplerin çalışması sonucunda aile kurtarılarak güvenli alana nakledildi. Yetkililer, çay kenarında bulunan vatandaşlara suya girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. - SİİRT