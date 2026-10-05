Siirt Kurtalan\'da Kapıkaya-Yuvalı yolunda kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Siirt Kurtalan'da Kapıkaya-Yuvalı yolunda kamyon devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Kapıkaya-Yuvalı yolunda kontrolden çıkan 72 ABL 128 plakalı kamyon devrildi, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kapıkaya-Yuvalı yolunda 72 ABL 128 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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