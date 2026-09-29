Siirt Kurtalan\'da okul çevrelerine kontrol noktası kuruldu, GBT sorgusu yapılıyor

Siirt Kurtalan'da okul çevrelerine kontrol noktası kuruldu, GBT sorgusu yapılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesinde okullarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul giriş çıkışlarında araçlar durdurulup sürücü ve yolculara GBT sorgusu yapılırken, okulla ilişiği olmayan şüpheliler bölgeden uzaklaştırılıyor.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde son günlerde yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine ilçe genelindeki okullarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
Kurtalan Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında emniyet güçleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde okul çevrelerini abluka altına aldı. Oluşturulan kontrol noktalarında okul önünden geçen araçlar tek tek durdurularak arama yapılırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca Toplum Destekli Polislik ve devriye ekipleri, okul çevrelerindeki park, bahçe ve kafeteryalarda denetimlerini artırırken okulla ilişiği bulunmayan şüpheli şahısları bölgeden uzaklaştırıyor. Kamera sistemlerinin gözden geçirildiği ve okul servislerinin titizlikle denetlendiği uygulamaların eğitim-öğretim dönemi boyunca kararlılıkla süreceği bildirilirken, veliler alınan üst düzey tedbirlerden dolayı emniyet güçlerine teşekkür etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?