Siirt Kurtalan\'da ters dönen otomobilde 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde evin bahçesine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede 28 RF 783 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evine bahçesine düştü. Ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.