Siirt Kurtalan\'da TPAO sahasındaki yangına TOMA da katıldı, 2 kişi dumandan etkilendi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde TPAO'ya ait petrol sahasında yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına TOMA'nın da katıldığı yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kaynaklı köyünde yaşandı. TPAO'ya ait petrol sahasında bulunan bir petrol ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi. Yangın nedeni ile gökyüzü siyaha bürünürken dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.