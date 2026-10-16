Siirt Kurtalan'da yemekten rahatsızlanan 25 kişi, 12'si öğrenci, tedaviye alındı - Son Dakika
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Siirt Kurtalan'da yemekten rahatsızlanan 25 kişi, 12'si öğrenci, tedaviye alındı

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Siirt Kurtalan\'da yemekten rahatsızlanan 25 kişi, 12\'si öğrenci, tedaviye alındı
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Siirt Kurtalan Kayabağlar'da dışarıdan yemek yiyen 25 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aralarında 12 öğrencinin de olduğu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde dışarıdan yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 25 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kayabağlar beldesinde okulla bağlantısı olmayan dışarıdaki bir mekandan gıda tükettiği öğrenilen gruptaki vatandaşlarda kısa süre sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri baş gösterdi. Rahatsızlanan 12'si öğrenci, veli ve diğer vatandaşlardan oluşan toplam 25 kişi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede müşahede altına alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Siirt Kurtalan'da yemekten rahatsızlanan 25 kişi, 12'si öğrenci, tedaviye alındı - Son Dakika
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