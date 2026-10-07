Siirt Şirvan Ormanbağı'nda fenalaşan 5 aylık kız bebek hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Siirt Şirvan Ormanbağı'nda fenalaşan 5 aylık kız bebek hastanede hayatını kaybetti

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Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde fenalaşan 5 aylık kız bebek, kaldırıldığı Şirvan Entegre Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde fenalaşan 5 aylık kız bebek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, bugün sabah saatlerinde Ormanbağı köyünde meydana geldi. Henüz 5 aylık olan kız bebeğin fenalaşması üzerine ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. Bebek, ambulansla Şirvan Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Siirt Şirvan Ormanbağı'nda fenalaşan 5 aylık kız bebek hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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