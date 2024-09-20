Siirt\'te 1180 Paket Kaçak Sigara Yakalandı

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Siirt'te bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi

SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta bin 180 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Konu ile ilgili Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada; "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; İlimiz Merkez Ahmet Kigan Caddesi üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; paket gümrük kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan isimli şahıs adli makamlara teslim edilmiştir." denildi.