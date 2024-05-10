Siirt\'te 17 düzensiz göçmen ve uyuşturucu ele geçirildi

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Siirt'te 17 düzensiz göçmen ve göçmenleri taşıyan araçta uyuşturucu ele geçirildi

SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 17 düzensiz göçmen ve 7 kilogram 330 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, polis uygulama noktasında durdurulan İran plakalı çekici araçta ve bağlı bulunan dorsede yapılan aramada 17 düzensiz göçmen ve 7 kilogram 330 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan İran uyruklu H.C. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.