Siirt'te 5 Kilogram Esrar ve 197 Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

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Siirt'in Kurtalan ilçesi Gökdoğan köyünde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 5 kilogram kubar esrar elde edilebilecek 197 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar kapsamında; Siirt'in Kurtalan ilçesi Gökdoğan Köyünde S.A. ve A.A. isimli şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, kurutulduğu takdirde 5 kilogram kubar esrar elde edileceği değerlendirilen 197 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan şüpheli şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor" denildi. - SİİRT