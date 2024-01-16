Siirt\'te 8 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 8 kilo 215 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Siirt Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalar sonucunda; Siirt'in Baykan ilçesi Ziyaret uygulama noktasında M.Ş. ve S.F. isimli şahısların aracında yapılan aramada 8 kilo 215 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili devam eden detaylı çalışmalarda S.F.'nin Van'daki ikametinde yapılan aramada 1 kilo 35 gram daha metamfetamin ele geçirilerek, toplamda 9 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen S.F. tutuklanırken, M.Ş. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SİİRT