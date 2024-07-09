Siirt'te Adliyeden Kaçan Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

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Siirt'te adliyeye getirilen bir şüpheli, avukat görüşmesinin ardından kaçtı. Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Alınan bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen şüpheli, yargılandığı dosya nedeniyle getirildiği adliye binasından avukat görüşmesinin ardından kaçtı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Adliyeden kaçan şüpheli, adliye yakınlarında bir inşaata girdi. Polis ekipleri, şüphelinin ortaya çıkması için havaya ateş açtı. İnşaat çevresinde yapılan aramada saklanan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. - SİİRT