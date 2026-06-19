Siirt\'te korkutan yangın

Siirt'te 2 katlı bir evin zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kent merkezinde 2 katlı bir evin ahıra çevrilen zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ahır olarak kullanılan alandaki bazı malzemelerin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİİRT