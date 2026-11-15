Siirt'te aracın kaputuna giren 1,5 metrelik yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika
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Siirt'te aracın kaputuna giren 1,5 metrelik yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

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Siirt\'te aracın kaputuna giren 1,5 metrelik yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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Siirt\'te aracın kaputuna giren 1,5 metrelik yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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Şırnak'tan Siirt'e gelen 5 kişilik ailenin aracının kaputuna giren yaklaşık 1,5 metrelik yılan, Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Yılanın uzaklaştırılmasının ardından rahat bir nefes alan aile, ekiplere teşekkür ederek yolculuğuna devam etti.

Şırnak'tan Siirt'e gelen 5 kişilik ailenin bulunduğu hafif ticari aracın kaputuna giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerinin 3 saatlik titiz çalışması sonucu çıkarıldı. Korku dolu anlar yaşatan yılanın çıkarılmasıyla aile, güvenli şekilde yoluna devam etti.

Şırnak'tan Siirt'e gelen 5 kişilik aile, seyahatleri sırasında 73 ACA 196 plakalı hafif ticari araçlarının kaput kısmına yılan girdiğini fark etti. Durumu fark eden sürücü ve aile bireyleri, kendi imkanlarıyla yılanı çıkaramayınca Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım talep etti. İtfaiye binasına başvuran ailenin ihbarı üzerine ekipler hemen harekete geçti. Aracın motor ve kaput bölümüde inceleme yapan ekipler, yılanın sıkıştığı yerden zarar görmeden çıkarılması için çalışma başlattı. Özel ekipmanlar ve dikkatli bir çalışmayla yaklaşık 3 saat süren uğraşın ardından yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan araçtan çıkarıldı. Yılanın güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasının ardından rahat bir nefes alan aile, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek sorunsuz bir şekilde yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Siirt'te aracın kaputuna giren 1,5 metrelik yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika
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