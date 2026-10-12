Siirt\'te Botan Çayı\'nda salda mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı

Siirt'te Botan Köprüsü mevkiinde terk edilmiş araç ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, Botan Çayı'nın ortasında sal üzerinde mahsur kalan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Olay, Yeni Eruh yolu üzerindeki Botan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Botan Çayı kenarında terk edilmiş bir aracın bulunması ve araçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişiden saat 16.00'dan itibaren haber alınamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. AFAD'ın dron destekli hava taraması ve su üstü arama çalışmalarıyla sürdürülen operasyon kapsamında, saat 23.15'te kayıp 2 kişinin araçlarının bulunduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta, Botan Çayı'nın ortasında mahsur kaldığı tespit edildi. Kendi imkanlarıyla yaptıkları sal üzerinde bitkin halde bulunan 2 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak güvenli alana çıkarıldı. UMKE ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan kişiler, daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kurtarılan kişilerin 36 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı T.O. ile 35 yaşındaki Suriye uyruklu M.A. olduğu öğrenildi.