Siirt\'te Botan Vadisi\'nde intihara kalkışan kadın ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi

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Siirt'te Botan Vadisi'nde intihara kalkışan kadın, ikna edilerek bulunduğu yerden aşağı indirildi.

Edinilen bilgilere göre, Botan Vadisi'nde bir kadın intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bunalıma girdiği öğrenilen genç kadın, AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun tarafından dakikalarca süren ikna çabaları sonucunda intihardan vazgeçti. İkna edilen genç kadın bulunduğu yerden indirilerek, sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonrası Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SİİRT